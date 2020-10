Roma, distorsione al ginocchio per Smalling

L’inglese salta il match di domenica contro il Benevento. Condizioni da valutare nei prossimi giorni

Chris Smalling è finalmente arrivato alla Roma dopo un’attesa lunghissima, ma si è fatto male. E non potrà giocare contro il Benevento. L’inglese ha una distorsione al ginocchio sinistro. Oggi effettuerà soltanto un lavoro individuale. Poi, giorno per giorno, le sue condizioni saranno valutate per capire quali sono i tempi per il rientro in campo. Intanto, però, salterà sicuramente l’appuntamento di domenica contro il Benevento.