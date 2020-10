Repubblica: rapporti ai minimi termini tra De Laurentiis e Agnelli

La situazione è precipitata dopo Juve-Napoli, ma già prima erano state non dimostrabili manovre di disturbo con Milik a indispettire De Laurentiis

Con la permanenza di Milik al Napoli, la società azzurra ci ha rimesso una trentina di milioni e il presidente De Laurentiis, riporta oggi Repubblica Napoli

ha il forte sospetto che siano stati i rivali bianconeri (con le loro peraltro non dimostrabili manovre di disturbo) ad aver creato un danno economico molto difficile da ammortizzare al club azzurro, oltretutto in piena emergenza Covid. Di qui il gelo tra le parti.

La scontro si è poi aggravato con il caso Juve-Napoli, arrivando ad una lunga serie di schermaglie istituzionali, interrogazioni parlamentari e battaglie legali che dimostrano che il rapporto tra De Laurentiis e Agnelli si è incrinato come mai prima d’ora

Non c’è memoria infatti di una spaccatura così netta tra il presidente azzurro e Andrea Agnelli, legati da tempo da ottimi rapporti professionali nel mondo del pallone e personali nella vita privata, diventati di dominio pubblico in particolare per la loro collaborazione ai vertici dell’Eca, l’organismo dei top club europei che si candida a diventare sempre di più un alter ego dell’Uefa

Juve-Napoli ha ovviamente fatto precipitare la situazione. Il Napoli non ha voluto e non ha potuto, perché bloccato dall’Asl, rischiare dopo il cluster Genoa e i bianconeri si sono ritrovati da soli in mezzo al campo

forti del robusto sostegno del mondo del calcio (ma non delle istituzioni politiche e dei virologi).