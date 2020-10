Pres. Spezia: “Non prenderemo Llorente, è troppo costoso per noi”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, in cui ha parlato della trattativa per Fernando Llorente.

Ne abbiamo parlato, ma è un’operazione troppo onerosa per noi. Purtroppo non è un affare che riusciremo a concludere, per ora quindi non lo prenderemo. Abbiamo grande fiducia in Galabinov e quindi al momento rimaniamo fermi, poi vedremo se cambieranno le dinamiche del mercato.