Pjanic: “Sono emozionato di giocare contro la Juve, ho solo ricordi positivi”

L’ex Juve Miralem Pjanic, oggi in forze al Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Barcellona.

“Sono davvero contento di tornare qui, sono emozionato di giocare contro la mia ex squadra. Ho trascorso quattro anni davvero belli, ho solo ricordi positivi. Sono contento di rivedere la squadra e lo staff con cui ho lavorato. Però sono qui per preparare una partita difficile, contro un avversario forte che vuole arrivare prima nel girone. Sarà una partita dura, vogliamo essere preparati. Ora sto bene e voglio entrare in squadra al più presto, purtroppo sono arrivato in ritardo a causa del Covid. L’unica cosa che conta è che la squadra stia bene e possa andare bene in Champions e Liga. Ultimamente le cose non stanno andando come vogliamo, ma la stagione è lunga, potremo fare sicuramente bene. Dobbiamo però fare un passo alla volta, preparando la partita di domani che spero di giocare”.