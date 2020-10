Pirlo: «Ronaldo non giocherà nemmeno se negativo. Dybala sì»

La conferenza alla vigilia di Juve-Verona: «Dybala non ha bisogno di essere pungolato. Ha solo avuto poco tempo per allenarsi con noi»

L’intervista di Pirlo alla vigilia di Juventus-Verona, tratta da tuttojuve.com

Come ha ritrovato la squadra dopo Kiev ? C’è qualcuno che ha bisogno di riposare?

“Ci siamo ritrovati bene perché abbiamo avuto tempo di riposare dopo le due partite ravvicinate, a parte Chiellini sono tutti a disposizione per giocare”.

Ci sono novità su Cristiano Ronaldo?

“Fino a ieri sera non ci sono state novità. Aspettiamo i tamponi, come li abbiamo fatti stamattina noi anche lui li ha fatti a casa e se ci saranno novità le comunicheremo”.

Come sta Alex Sandro?

“Alex Sandro è sulla via del recupero, ha avuto un brutto infortunio prima della Sampdoria e ancora un po’ indietro e credo che non prima della sosta possa rientrare e lavoreremo nella pausa di novembre per fargli migliorare la condizione”.

Comincia domani la stagione di Dybala?

“Domani Dybala gioca e non ho avuto bisogno di pungolarlo, come ho sempre detto ha bisogno di allenarsi perché ha avuto poco tempo per allenarsi con noi e mettere benzina nelle gambe e in due occasioni non abbiamo avuto modo di metterlo in campo a causa di due espulsioni. Ha giocato martedì a Kiev e quindi domani è giusto che parta dall’inizio”.

Ti aspettavi questa partenza da Morata? Morata e Dybala possono essere una buona coppia?

“Si l’abbiamo comprato proprio per questo, l’abbiamo comprato perché è un giocatore forte che può darci tante soluzioni. Con Dybala ha giocato già un anno con la Juventus, quindi si conoscono molto bene e possono coesistere tranquillamente e spettera a loro trovare le soluzioni migliori durante la partita”.

Ci sono novità su De Ligt?

“De Ligt sta bene purtroppo dobbiamo solo aspettare l’ok dal medico ortopedico. Si sta allenando con noi evitando i contrasti, lui è già pronto sia fisicamente che mentalmente aspettiamo solo l’ok del medico ortopedico”.

Quanto è complicato l’approccio alle partite? Deve fare anche da psicologo oltre che l’allenatore?

“Sappiamo già dall’anno scorso le difficoltà, martedi abbiamo giocato con il pubblico e sembrava fosse cambiato il mondo. Non avendo avuto il ritiro questo periodo insieme è servito per amalgamare il gruppo e per spiegare un po’ di più cosa vogliamo durante le partite”.

Se dovesse arrivare il tampone negativo di Ronaldo, potrebbe già giocare domani?

“No, perché dovrebbe fare la visita di idoneità”.

Cosa stai chiedendo a Morata?

“Ultimamente giocava tanto in fase difensiva, mentre noi cerchiamo di metterlo sempre a disposizione del gioco e di usare bene il corpo per farsi trovare pronto per andare velocemente dall’altra parte, poi il resto lo fa bene”.

Bernardeschi può giocare tutta fascia?

“Lui rientra da un infortunio e qualche partita che riesce a rientrare qualche minuto e sta meglio. Noi vogliamo utilizzarlo tutta fascia, a differenza dei suoi primi anni di Juve io lo vedo come un giocatore che può essere utilizzato tutta fascia e potrà esser una buona risorsa”.