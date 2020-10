Ounas pronto a passare in prestito al Cagliari

Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito: da stabilire le modalità del prestito, se con diritto o obbligo di riscatto

Ultime ore di mercato intense anche per il Napoli, in entrata e in uscita. Su quest’ultimo fronte, Gianluca Di Marzio riporta sul proprio sito che gli azzurri stanno per piazzare Adam Ounas in prestito al Cagliari.

Il Cagliari vuole chiudere per Adam Ounas. L’attaccante algerino in uscita dal Napoli è vicinissimo al club sardo: trasferimento in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il club sardo sta provando a concludere l’operazione entro la deadline del calciomercato fissata alle ore 20.