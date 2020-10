Napoli, seduta mattutina: lavoro tattico e sui calci piazzati

Ultimo allenamento per la squadra di Gattuso prima di partire per Benevento. Gli azzurri hanno svolto anche esercitazioni sui passaggi

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Benevento in programma domani al “Vigorito” per la quinta giornata di Serie A (ore 15).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco e serie di torelli. Successivamente esercitazione di passaggi e lavoro tattico. Chiusura con situazioni di gioco da calci piazzati.

La partenza per Benevento è prevista nel tardo pomeriggio.