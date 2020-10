Napoli-Atalanta, arbitra Di Bello, al Var Nasca

Il direttore di gara sarà coadiuvato da Passeri e Tegoni. Il quarto uomo sarà Pasqua. Avar: Preti

Sono state pubblicate poco fa le designazioni per la prossima giornata di campionato, la quarta. Per Napoli-Atalanta il direttore di gara sarà Di Bello. Sarà coadiuvato da Passeri e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Pasqua. Al Var Nasca. Avar Preti. La partita è in programma al San Paolo sabato 17 ottobre alle ore 15.

A Mariani va il derby Inter-Milan. Mentre Orsato dirigerà Sampdoria-Lazio. Crotone-Juventus sarà diretta da Fourneau.

NAPOLI-ATALANTA

DI BELLO

PASSERI – TEGONI

IV: PASQUA

VAR: NASCA

AVAR: PRETI