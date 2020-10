Napoli, ancora terapie per Insigne: il report dell’allenamento

Seduta pomeridiana per la squadra di Gattuso, in vista della sfida con la Juventus. Prosegue il percorso di recupero del capitano

Seduta pomeridiana per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45.

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente riscaldamento a secco ed esercitazione tecnica. Chiusura con lavoro finalizzato alla velocità e seduta tattica di squadra. Terapie per Insigne.