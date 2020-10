Mihajlovic: «Non dobbiamo avere paura del Covid. Fuori dal calcio ci sono cose più gravi»

In conferenza stampa: «Non abbiamo positivi, ma prima o poi ci capiterà. Nessuno ha capito come ci si infetta, è culo. Prendiamo precauzioni senza toglierci le cose per noi importanti».

Il Bologna questo weekend affronterà il Sassuolo. Il tecnico, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche il tema Covid: il Bologna è una delle pochissime squadre a non aver ancora avuto contagiati.

«Qualsiasi cosa facciamo, il nostro dovere è continuare a farla al meglio, avere coraggio ed essere felici, anche se ci sono problemi. Non esiste una vita senza problemi, al di fuori del calcio ci sono tante altre cose più gravi. Fuori c’è gente che ha perso i propri cari o il lavoro e comunque lottano senza perdersi d’animo. A loro va il mio pensiero più grande. Nonostante tutto continuano a lottare. Noi ora non abbiamo positivi, ma prima o poi capiterà anche a noi. Nessuno ha capito come ci si infetta, è culo. Io l’ho preso e mia moglie no. Siamo stati 21 giorni a letto assieme e mica con mascherine o a pettinar bambole. Viaggiando puoi infettarti, sì, ma può succedere anche qua. Sono favorevole a mandare i giocatori nelle nazionali, non dobbiamo farci sorpassare dal virus. Prendiamo precauzioni senza toglierci le cose per noi importanti».