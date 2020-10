Messaggero: Lazio, il rinnovo di Inzaghi ristagna, Lotito pensa ad Allegri

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio tarda ad arrivare e allora Lotito pensa ad Allegri per la panchina biancoceleste. Lo scrive il Messaggero.

“Allegri ora ha più voglia di tornare in panchina, Lotito ci riprova. Forse per questo nemmeno lui ha più così fretta di sedersi a tavolino con Inzaghi per il rinnovo in questa settimana. Il presidente tergiversa, Simone aspetta e continua a sentire le sirene dalla Francia: il Psg non lo molla. E se alla fine convenisse a tutti lasciare questo contratto a scadenza?”.