Lukaku: “Conte mi ha portato a un altro livello”

L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, si racconta in una lunga intervista al Times. Parla di come lo ha cambiato Conte.

L’allenatore lo voleva anche ai tempi della Juventus, poco prima di dimettersi. Lukaku racconta la telefonata intercorsa tra loro all’epoca:

Sull’Inter:

“Quando ero in Inghilterra, c’erano giocatori inglesi qui, giocatori francesi là, altri giocatori stranieri là. È davvero tutto come un miscuglio della squadra, ma all’Inter sono tutti insieme. Tutti parlano italiano prima di tutto, quindi è una buona cosa. C’è una lingua. Tutti parlano italiano. Quando Ash è arrivato con Victor e Christian eravamo sempre insieme perché ci conosciamo dalla Premier League e per un po’ ho tradotto per loro, ma una volta che Ash ha imparato le basi dell’italiano è finita. Quando andiamo ad allenarci l’allenatore parla con Ash in italiano e lui capisce perfettamente, oppure gli parlano e lui risponde in inglese ma capisce perfettamente quello che dicono i ragazzi e lo rispettano”.