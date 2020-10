Lo staff di De Luca risponde al Giornale: “Non si è affatto rifugiato a Salerno”

Questa mattina Tony Damascelli su Il Giornale aveva scritto della “fuga” del governatore della Campania De Luca che si sarebbe rifugiato nella sua Salerno a causa del crescente numero di contagi a Napoli, in realtà, riporta oggi Repubblica, De Luca è molto presente.

Il suo staff ha fatto infatti presente che

De Luca ha un ufficio al secondo piano nella sede del Genio civile e vi si reca spesso, ma questo avveniva anche prima del lockdown

Lo staff di De Luca smentisce che abbia svuotato i cassetti del suo ufficio a Santa Lucia e precisa ancora che il presidente

“non si è affatto rifugiato a Salerno da 15 giorni come si legge in queste ore in una notizia diventata virale in rete, tra l’altro smentita dal quotidiano che l’ha lanciata. Una follia questa storia, ora scattano le querele”.