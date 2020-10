Liverpool, Manè positivo al Covid

Lo comunica il club con una nota ufficiale. Ha lievi sintomi ma si sente in buona salute. E’ in isolamento

Un altro caso di Covid nel Liverpool. Dopo Thiago Alcantara, stavolta è capitato a Sadio Manè. L’attaccante senegalese ha pochi sintomi ed è già in isolamento. La nota del club:

“Sadio Manè è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento come richiesto dalle linee guida. L’attaccante ha mostrato lievi sintomi del virus ma si sente in buona salute. Il club continuerà a seguire tutti i protocolli relativi al Covid-19”.