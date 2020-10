Lippi: “Juve-Napoli? Sono curioso di scoprire la decisione. Non si può creare un precedente”

A Sky Sport: “Pirlo? Porterà in campo il suo talento e la sua grande capacità comunicativa, che è mancata recentemente nella Juve”

L’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport.

“Nessuno si aspettava questo peggioramento del numero dei positivi. E’ molto difficile adesso, ma se abbiamo iniziato con un protocollo accettato da tutti, dobbiamo andare avanti in questo modo. Sono curioso di come la giustizia sportiva deciderà in merito alla gara tra Juventus e Napoli, non si può creare un precedente“.

Sull’Atalanta:

“E’ la squadra che ha il gioco più completo a livello internazionale. Partecipano tutti al gioco, a volte rischiano qualcosa dietro e questo è il motivo per il quale Gollini nello scorso campionato è stato uno dei migliori portieri. Champions? Il PSG ha avuto fortuna, non meritava di passare contro i nerazzurri. L’Atalanta è una squadra che parte alla pari delle 4-5 squadre più importanti. Forse è capitata in un girone più difficile di altri”.

Sull’Inter:

“E’ l’uomo giusto per creare una squadra vincente. In estate la squadra è stata completata con giocatori esperti. I ricambi sono all’altezza. Lotterà fino alla fine per la Champions e il campionato, come la Juve e l’Atalanta. Il divario fra i bianconeri e le altre mi sembra si sia assottigliato”.

Su Pirlo:

“È stato grande giocatore e porterà il suo talento e la sua grande capacità comunicativa, che è mancata recentemente nella Juve, la porterà in campo. La vera forza di un allenatore è entrare nella testa dei calciatori e convincerli smettersi a disposizione. Dal punto di vista tecnico tattico avrà le sue idee ma farà bene perché ha grandi capacità organizzative”