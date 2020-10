Lazio, Pereira ha la febbre. Niente conferenza di presentazione

Il brasiliano non ha avuto contatti con i nuovi compagni di squadra. Non sarà disponibile per la partita di sabato contro la Sampdoria

Slitta la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto della Lazio, Andreas Pereira. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il brasiliano ha la febbre. Non ha avuto contatti con i suoi compagni. Non sarà neanche tra i disponibili per la partita di sabato pomeriggio contro la Sampdoria.

Oggi pomeriggio verranno presentati, dal ds biancoceleste Tare, gli altri due acquisti dell’estate: Vedat Muriqi e Wesley Hoedt.