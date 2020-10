Lautaro: “Oggi sono felice all’Inter. Domani non so cosa accadrà”

Il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar Dontesk. Gli è stato chiesto se accetterebbe di restare all’Inter fino a fine carriera.

“Lavoro ogni giorno per migliorare. Oggi per dare il meglio all’Inter, dove sono felice. Lavoriamo per vincere e per far si che l’Inter sia il più in alto possibile. Domani non so cosa accadrà, ma oggi sono felice all’Inter e ringrazio i tifosi per l’affetto”.