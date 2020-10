Inzaghi: « È bellissimo vedere il Napoli esultare per aver vinto a Benevento»

Le parole di Pippo Inzaghi a Dazn dopo la sconfitta del suo Benevento contro il Napoli.

“Sono orgoglioso dei miei, la mentalità è giusta e la squadra non ha mai mollato. È bellissimo vedere il Napoli esultare per aver vinto a Benevento dopo che negli ultimi sette minuti sono stati in area di rigore a soffrire. Oggi è stato un grande Benevento, i ragazzi avrebbero meritato il pari contro una squadra che può permettersi di inserire dalla panchina giocatori del calibro di Petagna e Politano. Sono molto felice. Dispiace perché avremmo meritato un pareggio e sarebbe stata davvero un’impresa”.

Sulla crescita delle prestazioni contro le big.

“Contro squadre così non c’è niente da fare, solo un miracolo ti può salvare e lo stavamo per fare. L’anno scorso il Napoli ha battuto la Juventus, quindi di che stiamo parlando. Il Benevento però mette in apprensione Roma, Inter, Napoli. Mi sta stupendo, non me l’aspettavo da matricola. Queste partite devono farci crescere, non devono portare punti. Poi uno ci prova ovviamente. La squadra ha finito in crescendo, è stato bravo Meret e ha costretto il Napoli ad esultare tanto per questa vittoria”.