Inter, Sanchez alle prese con un problema muscolare. A rischio il derby

Il calciatore ha forzato contro la Colombia, in accordo con i medici della Nazionale ed è tornato a Milano in condizioni non ottimali. Domani sarà sottoposto ad esami

Non bastavano i calciatori positivi al Covid. Sul derby di Milano pesano anche gli infortuni. In particolare sul fronte dell’Inter, dove preoccupano le condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, scrive Calciomercato.com riportando fonti cilene, ha accusato un lieve problema muscolare prima della partita tra Cile e Colombia, ma ha ugualmente giocato, in accordo con lo staff medico della Nazionale.

Sanchez è tornato a Milano, ma non sembra in condizioni ottimali, scrive il portale. Domani dovrebbe essere sottoposto ad ulteriori esami clinici, ma la sua presenza nel derby sarebbe a rischio.