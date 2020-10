Il Napoli schianta l’Atalanta: 4-0 al 45esimo. Lozano doppietta

Il Napoli di Gattuso sembra l’Atalanta: ritmo indemoniato e capacità realizzativa. La squadra di Gasperini ridotta a sparring partner. In gol anche Politano e Osimhen

Ti aspetti l’Atalanta e trovi il Napoli di Gattuso. Gli azzurri dominano il primo tempo contro i bergamaschi. Gattuso schiera una squadra a trazione offensiva. Bakayoko al fianco di Fabian in mezzo al campo e poi Lozano Politano Osimhen e Mertens che agisce da regista d’attacco.

È uno show. Al 30esimo il Napoli è 4-0. Con Doppietta di Lozano (altro che pacco) giocatore vero su cui ormai si sono ricreduti tutti. Poi, la terza rete di Politano con un sinistro imparabile. E infine il quarto con destro da fuori area di Osimhen. È stato un massacro calcistico. Due squadre che andavano a velocità diversa.

Il Napoli ha rubato la idea ai nerazzurri oggi in tenuta bianca. Li ha sovrastati tatticamente e fisicamente. Il Napoli ha corso il doppio rispetto agli avversari. Non ha mai concesso loro la possibilità di pensare. Mai vista l’Atalanta così in difficoltà negli ultimi due anni in Serie A.