Il Corsera: “il governo non ha dubbi: ha ragione l’Asl di Napoli. Il calcio rischia grosso”

“Nelle ultime ore gli equilibri sono cambiati. I ministri Speranza e Spadafora sono sul piede di guerra. Oggi l’incontro con Spadafora”

Il Corriere della Sera scrive dello scontro che ormai c’è tra governo e calcio. Per la Lega, le Asl non hanno alcuna autorità a scavalcare il protocollo. Come se protocollo e Asl fossero fonti di diritto di pari dignità. Tesi seccamente smentita, quasi derisa, ieri su Twitter dalla giurista Azzollini. Il Corsera scrive che il calcio rischia grosso.

Ora bisognerà decidere che strada prendere. A sentire governo e Cts non ci sono dubbi. Il quadro sarà più chiaro oggi,

dopo l’incontro tra Spadafora e Gravina e Dal Pino. Di sicuro nelle ultime ore gli equilibri sono cambiati. Speranza e Spadafora sono sul piede di guerra e affiorano le vecchie incomprensioni. Il calcio rischia grosso.

E ricorda gli interventi dei ministri Speranza e Spadafora, entranbi dalla parte dell’Asl di Napoli, e anche le righe del Comitato tecnico scientifico (sempre dalla parte dell’Asl)