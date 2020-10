Su Twitter la giurista Azzollini: «Stanno facendo diventare il protocollo Figc fonte suprema del diritto»

Su Twitter la giurista Vitalba Azzollini – di cui non abbiamo mai letto nulla di calcistico – si arma di santa pazienza e decide di trascorrere una domenica impartendo lezioni di giurisprudenza sul caso Napoli-Juventus. Lo fa sempre con riferimenti alla legge, riuscendo a dribblare abilmente i lemuri che ogni tanto provano a entrare nella contesa giuridica.

Azzollini lavora in Consob e collabora con diverse testate come autrice di articoli giuridici.

Davvero si pensa che nella gerarchia delle fonti il protocollo anti-COVID della Lega Calcio, mai recepito in un Dpcm o altro, prevalga sull’atto di isolamento dell’autorità sanitaria, peraltro obbligata ad adottarlo in base a una ordinanza del ministero della Salute? #JuveNapoli pic.twitter.com/vKawRKNmwm

Non deve cercare il via libera, deve cercare il veto: se non c’è vero, via libera. Ogni Asl fa come vuole. Confusione più totale.

