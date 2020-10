Grassani: “Mertens in giro per ristoranti è solo spazzatura mediatica”

L’avvocato Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, è intervenuto ancora una volta sulla quesitone Juve-Napoli a microfoni di Radio Marte

“Già da domenica ho decretato silenzio stampa per la lettura dei mezzi di informazione, perché se ne leggono di ogni tipo. La fantasia giuridico-sportiva non ha limiti. Lo stato dell’arte è il seguente: pendono due procedimenti. Uno è quello sulla mancata disputa della gara Juventus-Napoli, con il Napoli che ha depositato i motivi di reclamo. Il Giudice Sportivo non ha comunicato la data della sentenza (perché lo farà) ma credo sia fisiologico rispetto alla mole di documenti. Quando lo farà darà a entrambe le squadre un termine preventivo per depositare altre memorie, che vanno depositate due giorni prima della sentenza. Non dovrebbe arrivare una decisione prima di mercoledì, giovedì o venerdì”

Il punto di penalizzazione?

“Costituisce sanzione accessoria rispetto a quella principale, laddove venga accertato che la squadra non è andata a giocare. Ma in caso di forza maggiore e in caso quindi di gara rinviata, il punto di penalizzazione non può essere dato. O punto di penalizzazione o 3-0 tavolino oppure niente. O è 1 o è 2, non può essere X. Come mai tutto questo tempo per decidere? Io sono assolutamente confidente che il tempo possa giocare un ruolo a favore del Napoli e non contro. Esiste quell’indagine parallela della Procura di cui il Giudice Sportivo si può avvalere”.