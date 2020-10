Fonseca soddisfatto: “Era importante vincere e abbiamo vinto bene”

Il tecnico della Roma: «Abbiamo fatto riposare alcuni giocatori, l’importante è aver fiducia in tutti»

Grande soddisfazione da parte del tecnico della Roma Fonseca dopo la vittoria di esordio di Europa League contro lo Young Boys

Dopo un primo tempo di difficoltà, i giallorossi hanno infatti ribaltato il risultato nella ripresa

“È stato importante partire bene in Europa League, lo Young Boys è un avversario ostico, che aveva vinto sul proprio campo nelle ultime 15 partite. Qui aveva perso la Juve un paio di anni fa e noi abbiamo avuto difficoltà ad adattarci al campo molto veloce”

Necessario il turn over

“Abbiamo fatto riposare alcuni giocatori, un rischio che bisognava correre perché questa è una fase difficile, in cui bisogna sfruttare tutte le opzioni possibili. L’importante è aver fiducia in tutti i giocatori. E sono contento della risposta avuta da quei giocatori che di solito hanno meno spazio, come Fazio, Juan Jesus e Pau Lopez”.