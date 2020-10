Europa League, il Milan si salva prima al 120esimo e poi agli infiniti rigori contro il Rio Ave

Perdevano 2-1 al 120esimo, poi uno scellerato fallo di mano dei portoghesi ha dato a Calanhoglu il rigore del 2-2. Poi una serie da raccontare ai nipotini

Il Milan è incredibilmente ancora in Europa League. Ha battuto i portoghesi del Rio Ave al termine di una serie infinita di rigori. I primi sette hanno sempre segnato. Poi, errore di Colombo e doppio palo dei padroni di casa. Quando è toccato ai portieri, sbagliano entrambi. E ha ripreso a tirare il primo della serie, ossia Bennacer. Fino all’errore decisivo dei portoghesi. È stata una serie incredibile, disputata sotto un temporale pazzesco.

Il Milan si era già salvato al 120esimo, quando era con un piedi e tre quarti fuori dalla Europa League. Stavano perdendo 2-1 contro il Rio Ave. Quando tutto sembrava finito, un giocatore del Rio Ave ha incredibilmente toccato il pallone con la mano. Rigore per il Milan e trasformazione perfetta di Calhanoglu.

Il Milan era andato in vantaggio con Alexis Saelemaekers. Poi, però, la rimonta dei padroni di casa con un gran tiro di Chico Geraldes al 72esimo. Quindi i supplementari. Pronti via, rete di sinistro di Gelson. Quindi portoghesi in vantaggio dopo pochi secondi dall’inizio del primo tempo supplementare e pareggio alla fine del secondo.

Il Milan ha schierato dall’inizio il giovane Maldini centravanti: ha giocato fino al 67esimo, poi sostituito da Leao. Rossoneri privi di Ibrahimovic positivo al Covid-19. Tonali è entrato solo nel secondo tempo supplementare.