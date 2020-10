Duka (Uefa): «La Asl non può vietare Napoli-Az. L’Italia non può opporsi al protocollo»

Al Mattino: «Abbiamo lavorato sodo per crearlo e farlo ratificare da tutte le Federazioni e abbiamo raggiunto un punto comune che potesse aiutarci proprio in situazioni come questa».

Sul Mattino un’intervista ad Armand Duka, membro del comitato esecutivo Uefa. Dichiara che la partita di domani tra Napoli e Az Alkmaar non è a rischio perché l’Asl napoletana non può intervenire contro il protocollo. E per l’Uefa, ribadisce, la gara si disputerà.

Le Asl possono decidere diversamente? Gli viene chiesto. Questa la sua risposta:

«No, l’Italia non può opporsi al protocollo che è stato accettato qualche mese fa. Abbiamo lavorato sodo per crearlo e farlo ratificare da tutte le Federazioni e abbiamo raggiunto un punto comune che potesse aiutarci proprio in situazioni come questa».