Di Francesco: «Ounas? Ha doti importanti, ma deve ritrovare condizione: a Napoli non ha mai giocato» 

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiolina parlando di mercato.

«Non sono arrabbiato, sono concentrato sulla rosa a disposizione per cercare di fare bene. È mancato qualche colpo, tipo Nainggolan, ma è stata “colpa” di situazioni particolari. Non guardiamo indietro ma avanti, con fiducia. La rosa è extralarge, ho tanti giocatori a disposizione e dobbiamo essere bravi a gestire quelle situazioni che possono portare vantaggi e stare attenti a non scontentare qualcuno».

«Il calcio è sicuramente cambiato. Sono andato via dalla Samp per tanti motivi e sono piombato in un mondo diverso, con tante criticità. L’allenatore deve instaurare rapporti e dare regole alla squadra, non è facile. I tempi si sono dilatati, rendendo meno facile il lavoro nostro e dei giocatori. Condizionamento? Si pensa al virus prima e dopo ogni gara. Dobbiamo prendere quello che arriva, cerchiamo di stare attenti come le persone normali».