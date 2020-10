Andare in Spagna a guardarsi la castagna. Da ciuchino irritante a Chucky devastante, oramai Lozano è del Napoli

Destro a giro di Insigne e ci sta, scavetto di Mario Rui su imbeccata di Petagna…nun me trovo..Ah se lo è mangiato? Me trovo

😌 Loro tenevano palla, noi l’aspettavamo. Loro provavano a nascondere il pallone e noi facevamo finta di cercarlo. Poi bell e buon Politano ha detto ai baschi che vince chi la butta dentro…In qualunque modo.

😅68 nella smorfia è ‘a zuppa! Lobotka tiene due retromarcia una a mano l’altra semi-automatica e pure senza sensori. Sbatte contro ogni fegato dei tifosi…

😍 L’obelisco nero svetta e difende ogni tremore presunto della boria basca, …

“Quanto poveri sono coloro che non hanno pazienza! Quale ferita si è mai guarita se non per gradi?” Tu il nostro Otello noi la tua Desdemona…Pazzi di te …Kalidou

😊Da ciuchino irritante a Chucky devastante, oramai Lozano è del Napoli, gioca a tutto campo, picchia e lotta… Spettacolo

😁 David Silva è Maradona come Dybala è Messi ed io che credevo che solo in Italia si potesse essere tanto blasfemi e invece…pure a San Sebastian …

😎 Umiltà, saggezza e diligenza tattica. Andare in Spagna a guardarsi la castagna, subire solo un tiro al 65esimo che David esorcizza di rabbia, vincere con un tiro sporcato… Come vogliamo chiamarla questa se non autentica cazzimma? Ecco spiegartelo a chi twitta per gli spagnoli…

Forza Napoli

Sempre e Comunque