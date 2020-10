CorSport: Lazio, contro il Bologna il debutto di Reina titolare

Inzaghi ha deciso che sarà turnazione, tra i pali, tra l’ex Napoli e Strakosha in caso di partite ravvicinate. L’impegno in Champions impone di cambiare le vecchie abitudini

Stasera, tra i pali della Lazio, nella sfida contro il Bologna, ci sarà Pepe Reina. L’ex Napoli farà il suo esordio come portiere in maglia biancoceleste. Lo scrive il Corriere dello Sport. Inzaghi ha deciso di effettuare una turnazione con Strakosha, necessaria dopo l’approdo in Champions.

“L’allenatore lo ha convinto del progetto, gli ha detto che avrebbe contato su di lui non solo nel ruolo di chioccia di Strakosha (sullo stile di quanto accaduto con Donnarumma nel Milan), ma anche come vera e propria alternativa all’albanese. Che resta sempre il titolare, sia chiaro, ma che rispetto alle stagioni scorse potrà contare su un vice reale, capace di prendere il suo posto senza farne sentire la mancanza e concedendogli di rifiatare quando necessario. Una turnazione tra i pali che Inzaghi non aveva mai preso in considerazione negli anni precedenti, ma l’approdo in Champions League lo ha spinto a rivedere un po’ le vecchie abitudini“.

L’idea, scrive il quotidiano sportivo, è quella di seguire il “modello Juve”, dove Szczesny è il titolare e Buffon il vice.

“ogni tanto capiterà anche nella Lazio, nel corso dei vari cicli di partite ravvicinate, che tocchi al “dodicesimo” scendere in campo dal primo minuto”.

Stasera, appunto, spazio a Reina.