CorSport: contro la Juve Gattuso schiera il Napoli ultra-offensivo con il 4-2-3-1

Contro la Juventus, domenica, Gattuso sceglierà il 4-2-3-1, scrive il Corriere dello Sport.

Non ci sarà Insigne e il tecnico dovrà trovare delle alternative. Una di queste potrebbe essere Elmas o Lozano. Se il messicano venisse spostato, allora Gattuso potrebbe impiegare Politano dall’altro lato. Oppure ancora

“si possono riscoprire anche tracce del passato, staccando dal centrocampo uno tra Zielinski e Fabian Ruiz : è già successo e potrebbe capitare ancora di ritrovarsi con il polacco o con lo spagnolo defilati per garantirsi le coperture che servono e a quel punto – ovviamente – verrebbe modificata la coppia che sta in mezzo al campo, nella quale si infilerebbe Demme oppure Lobotka, che hanno dimestichezza con il ruolo e non avrebbero difficoltà”.

Sarà un Napoli offensivo.

“Il Napoli di Torino, in ossequio alla sua natura, non indietreggerà, continuerà ad accompagnare Osimhen per non farlo sentire troppo solo con Mertens leggermente defilato alle spalle del nigeriano e comunque prossimo all’area di rigore, e due esterni che sappiano ripartire rapidamente o che abbiano la consistenza di costruirsi la superiorità numerica”.