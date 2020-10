CorSport: Benevento-Napoli, Insigne titolare, Lozano si sposta a destra

Gattuso schiererà la stessa formazione che ha giocato contro l’Atalanta. Torna Manolas in coppia con Koulibaly. A centrocampo Bakayoko e Fabian

Contro il Benevento, domani, Gattuso schiererà il Napoli con più o meno la stessa formazione che ha giocato contro l’Atalanta, scrive il Corriere dello Sport. L’unica novità dovrebbe essere il ritorno di Insigne titolare.

Tra i pali ci sarà Ospina, in virtù del perfetto avvicendamento con Meret. In difesa rientra Manolas accanto a Koulibaly, con Di Lorenzo e Hysaj ai fianchi. A centrocampo il tecnico punterà su Bakayoko e Fabian Ruiz. Mentre in attacco, con il ritorno del capitano a sinistra, Lozano si sposterà a destra, mentre al centro ci sarà Mertens. Davanti, come punta, Osimhen.