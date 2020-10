Commisso: “Fiducia confermata a Iachini, nessun incontro con Sarri”

Il presidente della Fiorentina ha fatto chiarezza sul futuro: “L’allenatore non è mai stato in discussione, il resto sono solo fake news. Non faccio ultimatum”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato raggiunto dai media dopo aver incontrato Beppe Iachini in seguito ai risultati negativi di questo avvio di stagione.

Andiamo avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Ho letto tante fake news, ma voi giornalisti dovete preoccuparvi di dire e fare le cose giuste. Ho ribadito all’allenatore la nostra fiducia, dobbiamo migliorare perché la squadra non mi è piaciuta ma non c’è stato alcun incontro con Sarri.

Iachini parlerà con la squadra, credo che sia forte. Per questo non possiamo pareggiare una partita come quella contro lo Spezia. Parlerò anche io con i giocatori, restiamo uniti e lavoriamo per lo stesso obiettivo. Firenze vuole vedere la squadra. Udine come ultimatum? No, io non ne faccio.