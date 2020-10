Quattro partite giocate quattro partite vinte. Oramai si chiudono tutte ed è qui che deve esserci il passaggio da squadra forte a squadra vincente.

La Profezia di Inzaghi: “Non penseremo solo a difenderci”

😣 Più che un’ora indietro sembrava che fossimo ancora a giovedì. Lenti, macchinosi, senza Var, senza rigore su Lozano

😫 Roberto Insigne esulta in lacrime, incredulo, scioccato, meravigliato un po come il calcio tutto quando ha visto Mario Rui coprire non si è capito cosa anziché il tiro

😅 Collezioniamo calci d’angolo come se fossero Dpcm. Uno areta a n’ato. Pali, traverse, Montipo’ … Una sterile statistica.

😍 Il Dali’ di Frattamaggiore prepara la tavolozza con il piede forte e con quello sordo piazza un giro surreale all’incrocio colpendo gli stolti che lo rinnegano. L’arte è cosa per pochi, la sua per pochissimi.

😎 Petagna è entrato in campo con lo sguardo e l’abbronzatura del masto chiamato ad abbattere un paio di tramezzi. Ha visto il cancello del palazzo e l’ha abbattuto. “Na vota c’amma abbattere, facciamolo come si deve”

😊 Ho visto Emma volare… sul 2-1 per noi mia nipote ha capito la differenza tra le coccole e la gioia, salendo in alto fino a riscendere con la mamma che esclama ” Speriamo che finisce cosi”

💪 Quattro partite giocate quattro partite vinte. Oramai si chiudono tutte ed è qui che deve esserci il passaggio da squadra forte a squadra vincente. Abbiamo visto le streghe, ma loro hanno visto il pallone.

Forza Napoli

Sempre e comunque