Chiesa: “La Fiorentina mi ha fatto uomo, la Juventus è un orgoglio”

Federico Chiesa, giocatore della Juventus, è stato presentato alla stampa in conferenza.

Ringrazio come prima cosa la Fiorentina e la città di Firenze per i 14 anni passati fra settore giovanile e prima squadra. Sono cresciuto, sono diventato uomo. E voglio ringraziare i presidenti Della Valle e Commisso, oltre ai tifosi, che mi hanno supportato nel bene e nel male. Grazie veramente.

Non voglio fare nessuna polemica riguardo alle offese social, quelle non sono persone che tifano Fiorentina o che amino il calcio. Ma solo persone che usano i social con una forte invidia personale. Mi sono comportato sempre in modo corretto nei confronti di Commisso, chiudo qui il discorso.

Ho saputo del suo interesse negli ultimi giorni di mercato. Si è chiuso tutto in pochissimi giorni. Ringrazio il club per lo sforzo economico fatto. Sono orgoglioso di vestire questi colori e di scendere in campo con questa maglia veramente prestigiosa. Sicuramente c’è un po’ di responsabilità ma io penso a giocare. Devo ancora imparare quello che ci chiede il mister bene, ma sono contento di essere qua.

Qui ci sono giocatori che hanno lasciato un’impronta importante nel calcio. Ti insegnano non solo a parole, ma anche con i fatti. Posso giocare su entrambe le fasce. Non ho ancora avuto il piacere di salutare Cristiano Ronaldo e di allenarmi con lui. Sarà una gioia farlo non appena tornerà.

Sono appena arrivato e mi sto adattando. A Kiev abbiamo fatto bene, con il Barcellona meno. Ma è stata comunque una forte emozione esordire nella massima competizione europea. Con il tempo e con il lavoro duro otterremo risultati seguendo l’allenatore. Papà mi ha detto: “Vai e goditi questa avventura”. Siamo in costruzione, ma vogliamo ottenere risultati. Siamo tutti compatti in vista dello Spezia. La partita di domenica sarà fondamentale, vincere sarà importantissimo. Noi andremo lì per ottenere i tre punti.