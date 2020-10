Chiellini: “Non vedo grandi differenze rispetto al passato, solo un cambio giocatori”

In conferenza stampa: “Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare tutti insieme e queste settimane lo dimostrano, l’importante è continuare a lavorare e ad amalgamarci con i nuovi arrivati però bisogna vincere”

Alla vigilia del match contro il Dinamo Kiev, Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa con il tecnico della Juve, Andrea Pirlo. Si è espresso sulla presenza in squadra di Danilo.

“Sono cambiati i giocatori ma non vedo grandi differenze rispetto al passato se non un normale un cambiamento di giocatori“.

Di quanto tempo ha bisogno questa Juventus per trovare una sua fisionomia?

“Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare tutti insieme e queste settimane lo dimostrano, l’importante è continuare a lavorare e ad amalgamarci sempre di più con i nuovi arrivati però bisogna vincere questo è l’importante. Non so quando ci vorrà per vedere la squadra al meglio, però domani sera sarà importantissimo fare risultato”.

Che elemento di novità porta questa Champions? Si può dire che non siete tra le primissime pretendenti per la Champions?

“Ogni stagione si parte per vincere la Champions, esser nella prima lista delle favorite a noi non interessa particolarmente. Siamo consapevoli dei cambiamenti però c’è grande volontà e convinzioni di poter ambire a grandi traguardi che solo il tempo ci potrà rivelare. L’importante è migliorare, crescere e fare risultati”.

Cosa ti viene in mente quando pensi all’Ucraina?

“In Ucraina abbiamo ricordi piacevoli per l’Europeo 2012, abbiamo perso in finale però arrivare fino in fondo è stato molto bello e speriamo di aver buoni ricordi per quanto riguarda la partita di domani”.