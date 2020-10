Caso Vinicius al Real Madrid, Benzema: “Non passategli la palla, gioca contro di noi” (VIDEO)

Le immagini, pubblicate da RMC Sports, ritraggono i due giocatori francesi che discutono nel tunnel che porta dal campo agli spogliatoi. Chiaro l’attacco al brasiliano

La vittoria nel Clasico non è servita a portare un po’ di serenità nello spogliatoio del Real Madrid, che ieri non è andato oltre un pari in rimonta contro il Borussia Monchengladbach. All’intervallo della sfida, infatti, Karim Benzema è stato ripreso mentre parlava con Mendy, andando contro Vinicius.

Fratello, non passargli la palla. Sulla vita di mia madre, ti dico che gioca contro di noi.

A nulla è servita la mano sulla bocca, perché dall’audio si capisce chiaramente il messaggio.

🎙💬 Benzema : “Il fait n’importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous” ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020