Il Real Madrid passa al Camp Nou e conquista la vetta: 3-1 al Barcellona

Botta e risposta ad inizio partita, poi i veterani Ramos e Modric firmano il successo del Real che ora è in testa alla Liga in solitaria

Non era il momento migliore per nessuna delle due, né per il Barcellona né per il Real Madrid. I catalani potevano sfruttare gli spunti positivi della larga vittoria in Champions League col Ferencvaros, mentre i Blancos dovevano lasciarsi alle spalle quanto prima il ko interno con lo Shakhtar. Alla fine, ad avere la meglio è stata la squadra di Zinedine Zidane, che ha espugnato il Camp Nou e conquistato i tre punti che valgono la vetta della classifica.

L’inizio della partita è scoppiettante: al 5’ passa il Real con la rete di Valverde, ma tre minuti dopo si torna in parità col gol di Ansu Fati, primo minorenne a segnare nel Clasico. All’ora di gioco, l’arbitro Munuera Martinez va a rivedere al VAR una trattenuta di Lenglet su Sergio Ramos e alla fine decide per il calcio di rigore (clamorosamente però, già ammonito, non lo espelle). Della trasformazione se ne occupa il centrale spagnolo, che non sbaglia dal dischetto. Con la presenza odierna è diventato anche il giocatore con più presenze nella storia di questa sfida (46).

Koeman tenta il tutto per tutto nel finale con l’ingresso di Griezmann, ma le occasioni migliori le continua ad avere il Real Madrid che dopo aver sfiorato due volte il terzo gol, lo trova con Modric che conclude dal limite.