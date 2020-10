Caso Griezmann al Barcellona: in panchina contro il Real Madrid

Escluso dall’undici titolare, Koeman gli preferisce Pedri, Coutinho e Ansu Fati che agiranno alle spalle di Messi

Non c’è, Antoine Griezmann, nell’undici titolare scelto da Ronald Koeman per affrontare il Real Madrid nel Clasico. I blaugrana si schierano col 4-2-3-1: in avanti agiranno il giovane Pedri, Coutinho e Ansu Fati alle spalle di Messi.

Dall’altro lato il Real risponde col tridente composto da Vinicius, Benzema e Asensio.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Ansu Fati, Coutinho, Pedri; Messi. PANCHINA: Firpo, Alena, Griezmann, Braithwaite, Sergi Roberto, Puig, Tenas, Pena, Araujo, Dembele, Trincao, Pjanic. All. Koeman.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. PANCHINA: Lunin, Militao, Modric, Marcelo, Vazquez, Jovic, Isco, Rodrygo, Luis Lopez. All. Zidane.