Capello: «Il Barcellona poteva fare otto gol alla Juventus»

A Sky. «All’estero hanno un velocità d’esecuzione che noi non abbiamo». Condò: «Si è palesata l’inadeguatezza del centrocampo. Pirlo voleva Locatelli»

Impietoso Fabio Capello nel post-partita di Juventus-Barcellona: «Il Barcellona poteva fare otto gol alla Juventus. Hanno un velocità d’esecuzione che noi non abbiamo. Quando trovi una squadra del genere, vai in difficoltà. Chiesa era spesso libero ma non è stato servito. Dybala molto in ritardo, non è in condizione fisica».

Paolo Condò: «Si è palesata l’inadeguatezza del centrocampo. So che Pirlo ha provato fino all’ultimo di farsi acquistare Locatelli, serviva una mezz’ala del genere».