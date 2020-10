Cairo: “Siamo indietro con i diritti tv. Il virus si prende anche con una vita monacale”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’assemblea che si è tenuta oggi in Lega dove si è deciso di accettare la proposta della cordata Cvc.

Tratteremo in esclusiva con Cvc nelle prossime quattro settimane, sono arrivate due offerte e vedremo quale ci interessa di più. Oggi siamo molto indietro con i diritti tv, la Spagna ci ha quasi doppiato e non può andar bene, abbiamo gestito male la situazione e serve qualcosa di diverso per recuperare terreno.

Dobbiamo ragionare secondo le regole che ci siamo dati, sia quella in Italia che quella dell’UEFA. Sappiamo di essere in un periodo complicato ma è giusto che si proceda: è un divertimento importante per la gente e un’industria. Proseguiamo in sicurezza. Abbiamo un jolly in caso di 10 positivi, l’obiettivo è portare a termine il campionato. Serve senso di responsabilità da parte di tutti, il virus si può prendere anche facendo una vita monacale.

Bolla? Ogni cosa che può essere d’aiuto va fatta. Vediamo a cosa arriveremo, il protocollo c’è e se non basta poi valuteremo. La salute resta la cosa più importante.