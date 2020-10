Serie A, sarà la cordata Cvc-Advent-Fsi ad entrare nella media company per i diritti tv

La panoramica di Calcio e Finanza: approvato dai club l’ingresso nella media company che gestirà i diritti tv. Decisivo l’indirizzo dato da Dal Pino con Juve, Inter e Milan

Secondo le previsioni dell’ultimo periodo, alla fine è stata la cordata Cvc-Advent-Fsi ad essersi aggiudicata l’affidamento di una quota della media company che gestirà con fondi di private equity i diritti televisivi della Serie A. Calcio e Finanza spiega nel dettaglio le ragioni di questa decisione.

La proposta del fondo inglese che fa leva su un’offerta con soldi subito aveva convinto i tre grandi club più che il piano, un po’ più mediato nel tempo, di Bain e Nb Renaissance. Cvc-Advent-Fsi infatti per diventare soci al 10% della media company creata con la Lega si offrono di mettere sul piatto 1,6 miliardi, con un anticipo di 1,1 miliardi da versare al closing per pompare ossigeno nei conti dei club. In più viene concesso alla Lega di poter riacquistare le quote dopo un certo numero di anni. L’asse Bain-Nb Renaissance invece aveva formulato due tipi di offerte. La prima si basava su una partnership che prevede la costituzione di una società per lo sfruttamento dei diritti e la cartolarizzazione degli stessi. L’altra, sulla falsariga di quanto aveva proposto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, contempla va la creazione di un’associazione temporanea di imprese, con versamento di un anticipo da 400 milioni. Infine, a tentare di sparigliare il tavolo è giunta last minute una lettera del fondo Fortress, appoggiato da Wanda e Infront.

Il portale specializzato ha delineato anche lo schieramento dei club di Serie A: Juventus, Inter e Milan avevano dato parere favorevole alla cordata Cvc, trovando l’appoggio di Roma, Torino, Fiorentina, Sassuolo e Genoa. Raggiungere la soglia di 14 squadre non è stato difficile, dal momento che molti grandi club cedono i propri giocatori in prestito a quelli minori. Per i bianconeri, in particolare, l’ingresso della cordata Cvc sarà molto utile: nel momento in cui verrà presentato un rosso di circa 90 milioni, si potrà rassicurare i soci con quest’operazione chiusa, che presto porterà nuovi fondi nelle casse del club. Stesso discorso per Inter, Milan e Roma che hanno passivi ben peggiori.

Anche il presidente Paolo Dal Pino era a favore di Cvc e sarà lui a gestire la nuova media company, muovendosi quindi nel suo ambito d’appartenenza: quello delle telecomunicazioni.