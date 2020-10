Bild: Younes verso l’Eintracht Francoforte, poca distanza tra i club

Il Napoli chiede un milione per il prestito dell’esterno, mentre i tedeschi vorrebbero abbassare la cifra. Ma c’è fiducia

Amin Younes è vicino al trasferimento all’Eintracht Francoforte. Ne è sicura la Bild, che ha spiegato che per l’esterno del Napoli la distanza tra i club è molto sottile. Gli azzurri chiedono un milione per il prestito oneroso, mentre i tedeschi vorrebbero abbassare la cifra. Tuttavia, è molto probabile che l’operazione vada in porto.