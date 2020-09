Zidane: “Quando mi ritirerò, dirò che ho allenato Toni Kroos. È straordinario. Ammiro la sua mente”

In un’intervista rilasciata a Real France, Zinedine Zidane ha elogiato lungamente Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid.

“Non è uno dei quattro capitani, ma per molte cose, in fondo, lo è. Sul campo mostra un’autorità innata. Toni non parla, è un ragazzo molto tranquillo e riservato, ma quando lo fa è perché gioca. E parla con chiunque: allenatore, dirigenti, colleghi… Non si ferma. Ho visto molte discussioni in cui la sua partecipazione ha finito per essere la chiave”.