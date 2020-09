Zaniolo, nuovo infortunio (VIDEO). Il prof Ferretti: «Distorsione importante»

Il romanista si è fatto nuovamente male. È reduce da un lungo recupero per la rottura dei legamenti del ginocchio.

Grande paura per Zaniolo che si è infortunato nel corso della partita vinta 1-0 dall’Italia ad Amsterdam contro l’Olanda (gol di Barella). Nel primo tempo, il romanista si è infortunato praticamente da solo. È uscito. Le notizie che stanno arrivando dall’Olanda, non sono confortanti. Zaniolo è reduce da lungo recupero per la rottura dei legamenti del ginocchio. La grande paura è che la storia possa ripetersi.

Il professor Ferretti: »È una distorsione di una certa importanza. Il ragazzo è molto preoccupati»