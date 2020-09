Simone Inzaghi: «Nel post lockdown avevamo problemi numerici. Siamo ancora in emergenza»

A Sky Sport: «La nostra vittoria è strameritata. Pippo? Gli faccio i complimenti, se lo merita per la dedizione che mette nel lavoro, poi era più difficile la sua partita della nostra»

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria sul Cagliari in trasferta, si è presentato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Ha subito rivolto un pensiero al fratello, vittorioso col Benevento al debutto in Serie A, sulla Samp.

«Faccio i complimenti a Pippo, se lo merita per la dedizione che mette nel lavoro, poi era più difficile la sua partita della nostra. Ora lo vedremo in serie A per tanti anni, sta facendo un grande percorso dopo l’esperienza negativa al Bologna. Sul 2-0 per noi mi hanno detto quello che stava succedendo a Genova».

Sulla partita della Lazio:

«L’avevo detto ieri in conferenza, i ragazzi si erano allenati con lo spirito giusto, concentrati, e sapevo che avremmo fatto una grande gara in un campo non semplice contro una squadra organizzata e con ottimi elementi. La nostra vittoria è strameritata per quanto visto in campo, non mi sorprende avere vinto su questo campo».

Inzaghi ne ha approfittato per lanciare un’altra frecciatina al club.

«Nel post lockdown avevamo dei problemi numerici per poter giocare ogni due giorni, siamo ancora in emergenza ma ho qualche rotazione in più a centrocampo e in attacco mentre ho dei problemi in difesa, ho dovuto far giocare Parolo negli ultimi dieci minuti».