Si apre la battaglia per la riapertura degli stadi, ma per il Napoli non cambierebbe molto

I partenopei sono settimi nella classifica spettatori con una media, calcolata in diciannove partite, di 21490

Archiviata la questione ripartenza, ora si discute sulla possibilità di riaprire parzialmente gli stadi come sta avvenendo nei ritiri estivi ma questo, ovviamente, porterebbe dei danni economici ingenti ad alcune società di Serie A ma, paradossalmente, per il Napoli cambierebbe poco.

Secondo i dati raccolti, le squadre con maggior numero di abbonati e di spettatori per le partite casalinghe sono Inter e Milan, seguite da Lazio e Roma poi Juventus e Fiorentina. I partenopei sono settimi in questa classifica con una media spettatori, calcolata in diciannove partite, di 21490. Insomma, se riducedssero gli ingressi agli stadi, per il Napoli non cambierebbe molto considerato l’esiguo numero di abbonati che da anni lo accompagna. Le milanesi, con il Meazza sempre pieno e le romane subirebbero un ingente danno economico che potrebbe pesare e non poco, sul bilancio stagionale.

Ieri lo stesso Gravina si è espresso in maniera ottimistica circa la riapertura poiché, a suo dire, i protocolli e i controlli funzionano e dunque che il calcio riparte e riapra.