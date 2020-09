Il calendario del Napoli: esordio a Parma, la Juve già alla terza giornata

Si riparte il 19 settembre, ma già il 4 ottobre la trasferta a Torino e subito dopo il match con l’Atalanta. A dicembre uno-due durissimo: l’Inter a San Siro e la Lazio quattro giorni dopo

Il Napoli ricomincia da Parma. Gli azzurri giocheranno in trasferta il primo match della nuova stagione in programma il 19 settembre, poi affronteranno il Genoa alla seconda, ma già alla terza trovano la Juventus, il 4 ottobre a Torino. Dopo la prima pausa altro big match, in casa contro l’Atalanta, il 18 ottobre.

La Lega Calcio ha reso noto il calendario del prossimo campionato. Questa è la prima giornata:

UDINESE-SPEZIA

FIORENTINA-TORINO

GENOA-CROTONE

SASSUOLO-CAGLIARI

MILAN-BOLOGNA

PARMA-NAPOLI

VERONA-ROMA

JUVENTUS-SAMPDORIA

BENEVENTO-INTER

LAZIO-ATALANTA

Dopo l’Atalanta, gli azzurri affronteranno in serie Benevento, Sassuolo e Bologna, prima di trovare il Milan all’ottava giornata, al San Paolo, e la Roma la settimana successiva.

Dicembre comincia con Crotone e Sampdoria, ma poi c’è un uno-due durissimo: l’Inter a San Siro e la Lazio quattro giorni dopo.

Finale di calendario più agevole con Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona.

Il calendario completo del Napoli:

GIRONE D’ANDATA

1 Giornata, 20 settembre, – Parma-Napoli

2 Giornata, 27 settembre – Napoli-Genoa

3 Giornata, 4 ottobre – Juventus-Napoli

4 Giornata, 18 ottobre Napoli-Atalanta

5 Giornata, 25 ottobre – Benevento-Napoli

6 Giornata, 1° novembre – Napoli-Sassuolo

7 Giornata, 8 novembre – Bologna-Napoli

8 Giornata, 22 novembre – Napoli-Milan

9 Giornata, 29 novembre – Napoli-Roma

10 Giornata, 6 dicembre – Crotone-Napoli

11 Giornata, 13 dicembre – Napoli-Sampdoria

12 Giornata, 16 dicembre – Inter-Napoli

13 Giornata, 20 dicembre – Lazio-Napoli

14 Giornata, 23 dicembre – Napoli-Torino

15 Giornata, 3 gennaio – Cagliari-Napoli

16 Giornata, 6 gennaio – Napoli-Spezia

17 Giornata, 10 gennaio – Udinese-Napoli

18 Giornata, 17 gennaio – Napoli-Fiorentina

19 Giornata, 24 gennaio – Verona-Napoli

GIRONE DI RITORNO

1 Giornata, 31 gennaio – Napoli-Parma

2 Giornata, 7 febbraio – Genoa-Napoli

3 Giornata, 14 febbraio – Napoli-Juventus

4 Giornata, 21 febbraio – Atalanta-Napoli

5 Giornata, 28 febbraio – Napoli-Benevento

6 Giornata, 3 marzo – Sassuolo-Napoli

7 Giornata, 7 marzo – Napoli-Bologna

8 Giornata, 14 marzo – Milan-Napoli

9 Giornata, 21 marzo – Roma-Napoli

10 Giornata, 4 aprile – Napoli-Crotone

11 Giornata, 11 aprile – Sampdoria-Napoli

12 Giornata, 18 aprile – Napoli-Inter

13 Giornata, 21 aprile – Napoli-Lazio

14 Giornata, 25 aprile – Torino-Napoli

15 Giornata, 2 maggio – Napoli-Cagliari

16 Giornata, 9 maggio – Spezia-Napoli

17 Giornata, 12 maggio – Napoli-Udinese

18 Giornata, 16 maggio – Fiorentina-Napoli

19 Giornata, 23 maggio – Napoli-Verona