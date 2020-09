Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Candreva: era stato proposto al Napoli

A fine agosto era stato avvicinato agli azzurri, che non hanno approfondito. Ora è passato ai blucerchiati per 2,5 milioni e ha firmato per quattro anni

Antonio Candreva è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il club blucerchiato l’ha comunicato con la seguente nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva (nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024.

Candreva va alla Sampdoria per 2,5 milioni di euro. In uscita dall’Inter, era stato proposto anche al Napoli verso la fine di agosto, dal momento che gli azzurri vorrebbero prendere un altro esterno per completare il reparto.