Ronaldo segna i gol numeri 100 e 101 col Portogallo (VIDEO)

È la sera di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus tocca la terza cifra nella classifica marcatori del Portogallo. Era già abbondantemente il miglior cannoniere della Nazionale lusitana, per distacco. Questa sera, in Nations League contro la Svezia, ha toccato prima quota cento e quota centouno. Con due gol invero molto belli: il primo su punizione, il secondo con un destro dal limite. La Svezia, battuta 2-0, ha giocato in dieci uomini dal 44esimo. Ha giocato Kulusewski la cui esclusione aveva provocato numerose polemiche (anche da parte di Ibrahimovic)

Ronaldo just scored an absolutely superb goal for Portugal. What an animal! Cristiano’s second in Sweden tonight. pic.twitter.com/sOFFFcJa46

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 8, 2020