Preziosi: «Genoa-Torino non si può giocare»

Riportiamo una risposta rilasciata dal presidente del Genoa Preziosi alla Gazzetta dello sport nel corso di un’intervista.

«Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste condizioni la partita non si può giocare. Anche perché ai più sinora è sfuggito un aspetto che reputo invece fondamentale: a parte l’elevato numero di giocatori del Genoa positivi, noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono invece negativi. Vedremo poi di trovare una data del recupero che possa stare bene a tutti».